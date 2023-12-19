Неконтролируемое небо имело влияние на южную операцию Украины, - Зеленский

На контрнаступление украинских Вооруженных сил на юге повлияло отсутствие контроля за небом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского.

"Неконтролируемое небо со стороны Украины имело влияние на южную операцию 2023 года. Мы не контролируем небо. У нас нет достаточного количества соответствующей амуниции", - заявил президент.

Однако он заверил, что это не говорит о том, что мы не найдем выход, или о том, что его уже нашли.

"Нам нужна поддержка партнеров, потому что у нас некоторых вещей просто нет. Мы работаем над этим", - подчеркнул Зеленский.

Защита украинского неба

Напомним, глава государства сообщил, что для защиты Украины от российских воздушных ударов этой зимой Силы обороны будут применять несколько новых систем ПВО Patriot, переданных нашему государству.

Мы также сообщали, что вчера канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что переданная Украине вторая система ПВО Patriot будет развернута и введена в эксплуатацию до конца текущего года.

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