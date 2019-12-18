Неконституционный законопроект о назначении глав НАБУ и ГБР могут исправить

Комитет рекомендовал Раде установить сроки внесения правок в четыре президентские законопроекты изменений в Конституцию. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила председатель комитета по вопросам правовой политики Ирина Венедиктова.

По ее словам, речь идет о президентских законопроектах, которые уже получили выводы Конституционного суда: №1014, 1015, 1016 и 1017

В частности, Рада может исправить законопроект о полномочиях президента назначать председателей НАБУ и ГБР, что был признан неконституционным.

"Мы имеем решение КСУ из этих законопроектов. Все эти выводы разные. Но мы приняли решение рекомендовать Раде установить срок в 30 дней для предоставления правок, 15 дней на обработку комитетами и 15 дней на обработку нашим комитетом", - заявила Венедиктова.

Она подчеркнула, что только для проекта о сокращении состава Рады до 300 депутатов поправки смогут подать поправки в сокращенный 15-ти дневный срок.

"Да, Рада может поддержать решение комитета в эту пятницу", - добавила она.

Ранее Комитет по вопросам правовой политики рекомендует Верховной раде направить проект закона о внесении изменений к Конституции относительно децентрализации власти №2598 в Конституционный суд Украины.

РБК-Украина писало, что 17 декабря Конституционный суд Украины (КСУ) обнародовал заключение, в котором говорится о признании неконституционным законопроекта о закреплении в Конституции права президента назначать председателей Государственного бюро расследований (ГБР) и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Вывод обязателен, окончательный и не подлежит обжалованию.