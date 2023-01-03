ua ru
Вт, 03 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Некомплект особового складу і "геніальні" накази: окупант розповідає другу про повну мобілізацію

Новость на русском →
Росія, Вівторок 03 січня 2023 20:00
Некомплект особового складу і "геніальні" накази: окупант розповідає другу про повну мобілізацію Фото: окупанти поширюють інформацію про повну мобілізацію (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Під час перехоплення українська розвідка дізналась про "геніальні" накази російських командирів і повну неукомплектованість особового складу російської армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення Головного управління розвідки Міноборони України.

Російський загарбник під час телефонної розмови жалівся другові на "геніальні" плани командування і повну неукомплектованість особового складу. Він розповів, що вже через тиждень після поранення відправляють на передову, при цьому не контрактників, а мобілізованих.

"Підготовлені лише одна рота з 30 людей, решта пиячать. Подекуди на найближчих до українських позиціях навіть снайпера немає", - розповідає він.

Також говорить, що, крім лопати, нічого немає - ні "фотопасків", ні "ппо".

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що під час перехоплення ГУР Міноборони України впевнилась, що солдатів армії Росії не забезпечують ні одягом, ні зброєю.

Нагадаємо, ми писали, що російський військовий під час розмови просив свою жінку не відправляти листа зі скаргами до президента РФ Володимира Путіна, адже всіх, хто скаржився раніше, вивезли в невідомому напрямку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
окупанти
NEWS
Військові допустили підготовку Росії до ракетної атаки: коли це може статися
Військові допустили підготовку Росії до ракетної атаки: коли це може статися
DAILY
"Головний терорист – це наш сусід". Як жителі Мирного повертаються до зруйнованого війною села
Юлія Акимовакоресподент "Головний терорист – це наш сусід". Як жителі Мирного повертаються до зруйнованого війною села