Некомплект личного состава и "гениальные" приказы: оккупант рассказывает другу о полной мобилизации
Во время перехвата украинская разведка узнала о "гениальных" приказах российских командиров и полной неукомплектованности личного состава российской армии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват Главного управления разведки Минобороны Украины.
Российский захватчик во время телефонного разговора жаловался другу на "гениальные" планы командования и полную неукомплектованность личного состава. Он рассказал, что уже через неделю после ранения отправляют на передовую, при этом не контрактников, а мобилизованных.
"Подготовлены только одна рота из 30 человек, остальные пьют. Кое-где на ближайших к украинским позициям даже снайпера нет", - рассказывает он.
Также говорит, что кроме лопаты ничего нет - ни "фотопасков", ни "ппо".
Недавно РБК-Украина сообщало, что во время перехвата ГУР Минобороны Украины убедилась, что солдат армии России не снабжают ни одеждой, ни оружием.
Напомним, мы писали, что российский военный во время разговора просил свою жену не отправлять письмо с жалобами к президенту РФ Владимиру Путину, ведь всех жаловавшихся ранее вывезли в неизвестном направлении.
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