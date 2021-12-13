Рудык назвала маркеры наращивания долгосрочных кризисных явлений в экономике

Власть не понимает, куда двигает страну, вызовы, на которые должно реагировать, и потребности людей, которые государство фактически кормят. Об этом свидетельствует и государственный бюджет-2022, и принятый так называемый "ресурсный закон" №5600.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера "Голоса" Киры Рудык.
Государство банально увеличивает налоги для малого и среднего бизнеса, а тратит эти деньги на усиление власти Зеленского.
"Искаженная логика власти ведет к наращиванию долгосрочных кризисных явлений в экономике, которые наносят стране сопоставимый с российской агрессией уровень убытков. Очередные маркеры - госбюджет 2022 года, принятие закона 5600 против среднего класса и предпринимателей и полное игнорирование властью потребностей экономики 21 столетия", - говорит народный депутат.
Закон №5600 анонсирован как вторая часть закона против олигархов. Но вместо дополнительных налогов на олигархов (например, увеличение ренты на руду) мы получили как раз уменьшение налоговой нагрузки на олигархов с их сверхприбылями, зато целый букет новых налогов для бизнеса и граждан - от дополнительных налогов на покупку жилья до налога на огороды.
"Вместо справедливых налоговых правил для всех без льгот для крупного бизнеса мы имеем странную ситуацию: олигархи либо получают пониженные налоги, либо вообще дотации от бюджета, а новые налоги вводятся для тех, кто больше всего пострадал от последних кризисов - коронавируса, энергетического кризиса и экономической стагнации - малый и средний бизнес, наемные работники, средний класс. Где здесь логика?" - возмущается лидер "Голоса".
К сожалению, большая часть украинского малого и среднего бизнеса и квалифицированных специалистов все еще далеки от политики, а потому кроме отдельных депутатов и небольших оппозиционных фракций их интересы никто не представляет.
"Поддержка бизнеса во время карантина - 3 млрд грн для всех предпринимателей и еще 8 - для очередной популистической программы президента, 1 тыс. грн за вакцинацию. Этого недостаточно для защиты экономики от последствий кризиса. Украинская экономика стагнирует, и вместо того, чтобы создавать стимулы для ее развития, власть угнетает все прогрессивные и инновационные силы новыми налогами", - констатирует Кира Рудык.
Как сообщалось, ранее Рудык заявляла, что Украина потеряла две недели, прежде чем признала, что кризис на границах со стороны России действительно угрожающий, хотя об этом предупреждали западные партнеры.