Рудык назвала маркеры наращивания долгосрочных кризисных явлений в экономике

Государство банально увеличивает налоги для малого и среднего бизнеса, а тратит эти деньги на усиление власти Зеленского.

"Искаженная логика власти ведет к наращиванию долгосрочных кризисных явлений в экономике, которые наносят стране сопоставимый с российской агрессией уровень убытков. Очередные маркеры - госбюджет 2022 года, принятие закона 5600 против среднего класса и предпринимателей и полное игнорирование властью потребностей экономики 21 столетия", - говорит народный депутат.

Закон №5600 анонсирован как вторая часть закона против олигархов. Но вместо дополнительных налогов на олигархов (например, увеличение ренты на руду) мы получили как раз уменьшение налоговой нагрузки на олигархов с их сверхприбылями, зато целый букет новых налогов для бизнеса и граждан - от дополнительных налогов на покупку жилья до налога на огороды.

"Вместо справедливых налоговых правил для всех без льгот для крупного бизнеса мы имеем странную ситуацию: олигархи либо получают пониженные налоги, либо вообще дотации от бюджета, а новые налоги вводятся для тех, кто больше всего пострадал от последних кризисов - коронавируса, энергетического кризиса и экономической стагнации - малый и средний бизнес, наемные работники, средний класс. Где здесь логика?" - возмущается лидер "Голоса".

К сожалению, большая часть украинского малого и среднего бизнеса и квалифицированных специалистов все еще далеки от политики, а потому кроме отдельных депутатов и небольших оппозиционных фракций их интересы никто не представляет.

"Поддержка бизнеса во время карантина - 3 млрд грн для всех предпринимателей и еще 8 - для очередной популистической программы президента, 1 тыс. грн за вакцинацию. Этого недостаточно для защиты экономики от последствий кризиса. Украинская экономика стагнирует, и вместо того, чтобы создавать стимулы для ее развития, власть угнетает все прогрессивные и инновационные силы новыми налогами", - констатирует Кира Рудык.