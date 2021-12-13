Рудик назвала маркери нарощування довгострокових кризових явищ в економіці

Держава банально збільшує податки для малого і середнього бізнесу, а витрачає ці гроші на посилення влади Зеленського.

"Спотворена логіка влади веде до нарощування довгострокових кризових явищ в економіці, які наносять країні співставний з російською агресією рівень збитків. Чергові маркери - держбюджет 2022 року, прийняття закону 5600 проти середнього класу та підприємців і повне ігнорування владою потреб економіки 21 століття", - зазначає народний депутат.

Закон №5600 анонсували як другу частину закону проти олігархів. Але замість додаткових податків на олігархів (наприклад, збільшення ренти на руду) ми отримали якраз зменшення податкового навантаження на олігархів з їх надприбутками, зате цілий букет нових податків для бізнесу та громадян - від додаткових податків на купівлю житла до податку на городи.

"Замість справедливих податкових правил для всіх без пільг для великого бізнесу ми маємо дивну ситуацію: олігархи або отримують знижені податки, або взагалі дотації від бюджету, а нові податки вводяться для тих, хто найбільше постраждав від останніх криз - коронавірусу, енергетичної кризи та економічної стагнації - малий та середній бізнес, наймані працівники, середній клас. Де тут логіка?" - обурюється лідер "Голосу".

На жаль, більша частина українського малого та середнього бізнесу і кваліфікованих спеціалістів все ще далекі від політики, а тому, крім окремих депутатів та невеликих опозиційних фракцій, їх інтереси ніхто не репрезентує.

"Підтримка бізнесу під час карантину - 3 млрд грн для всіх підприємців та ще 8 - для чергової популістичної програми президента, 1 тис. грн за вакцинацію. Цього недостатньо для захисту економіки від наслідків кризи. Українська економіка стагнує, і замість того, щоб створювати стимули для її розвитку, влада пригнічує всі прогресивні та інноваційні сили новими податками", - констатує Кіра Рудик.