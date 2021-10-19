Неизвестный устроил погром в приемной депутата Киевсовета. Полиция начала производство

По предварительным данным, неизвестный ворвался в помещение, разбил стекло во входной двери, зарисовал из баллончика таблички, а также вырвал провода из щита электросети.

"Получив сообщение о происшествии, спецназовцы полка полиции особого назначения № 2, которые находились неподалеку, оперативно задержали 31-летнего уроженца Полтавщины и передали следственно-оперативной группе", - отметил начальник Печерского управления полиции Андрей Дуброва.

Фото: в Киеве неизвестный устроил погром в приемной депутата горсовета (kyiv.npu.gov.ua)

Во время осмотра правоохранители изъяли у мужчины предмет, похожий на пневматический пистолет и баллончик с краской.

Согласно ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины мужчине грозит лишение свободы сроком до семи лет.