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Неизвестный устроил погром в приемной депутата Киевсовета. Полиция начала производство

Автор: Сергей Пышкин

В Киеве неизвестный ворвался в помещение приемной депутата городского совета и устроил там погром. Полиция начала уголовное производство.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

По предварительным данным, неизвестный ворвался в помещение, разбил стекло во входной двери, зарисовал из баллончика таблички, а также вырвал провода из щита электросети.

"Получив сообщение о происшествии, спецназовцы полка полиции особого назначения № 2, которые находились неподалеку, оперативно задержали 31-летнего уроженца Полтавщины и передали следственно-оперативной группе", - отметил начальник Печерского управления полиции Андрей Дуброва.

Фото: в Киеве неизвестный устроил погром в приемной депутата горсовета (kyiv.npu.gov.ua)

Во время осмотра правоохранители изъяли у мужчины предмет, похожий на пневматический пистолет и баллончик с краской.

Согласно ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины мужчине грозит лишение свободы сроком до семи лет.

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Киев