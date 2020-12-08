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Неизвестная болезнь в Индии: в воде и молоке нашли свинец и никель

Индия, Вторник 08 декабря 2020 22:55
Неизвестная болезнь в Индии: в воде и молоке нашли свинец и никель
Фото: госпитализация в Индии (Prashant Nakwe)
Автор: Дмитрий Левицкий

Причиной вспышки неизвестной болезни в индийском штате Андхра-Прадеш могли стать свинец и никель. Наличие этих химических веществ нашли в образцах питьевой воды и молока.

Об этом сообщает индийское агентство India Today.

В ближайшее время должны появиться другие детали об отобранных образцах, ведь тестирование также проводит Индийский химико-технологический институт. В штат уже прибыли двое представителей Всемирной организации здравоохранения, которые хотят узнать причину неизвестной болезни.

По информации агентства, более 370 человек уже выздоровели, еще 120 до сих пор находятся на лечении. В то же время 19 пациентов направили в государственные больницы Виджаявады и Гунтура для лучшего лечения.

Первые случаи неизвестной болезни начали фиксировать в воскресенье, когда жители города Элуру начали жаловаться на потерю памяти, беспокойство, рвоту, головную и спинную боли, а также приступы эпилепсии.

Отметим, что один житель южного индийского города Элуру умер от неизвестной болезни. Тесты на коронавирус у всех заболевших были отрицательными.

Напомним, по состоянию на сегодняшнее утро количество пострадавших от неизвестной болезни в Индии превышало 800 человек. Предварительной причиной болезни называли отравления.

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