Вже не неминуче. Білий дім змінив оцінку можливості вторгнення РФ в Україну

Прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила, що Сполучені Штати більше не будуть називати потенційне вторгнення Росії в Україну "неминучим". За її словами, це слово послужило ненавмисним сигналом.

"Я використовувала його одного разу. Я думаю, що й інші використовували його одного разу. А потім ми перестали його використовувати, тому що, як мені здається, воно послало сигнал, який ми не збиралися посилати, а саме: ми знали, що президент Путін прийняв рішення", - заявила Псакі.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський критикував Захід за заяви про неминуче вторгнення РФ. За його словами, такі заяви негативно впливають на українську економіку і викликають хаос у суспільстві.