UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Нехватка состава. Российские оккупанты привлекают в свои войска заключенных

Автор: Артур Родивилов

Российские войска начали испытывать острую нехватку личного состава. Оккупанты привлекают в свои ряды заключенных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

В состав вооруженных сил РФ готовы брать всех, даже тех, кто не имеет опыта военной службы.

"Испытывая острую необходимость в пополнении подразделений ВС РФ и других незаконно созданных террористических вооруженных группировок, в исправительных колониях Ростовской области продолжают работу среди заключенных с предложением присоединиться к оккупационным войскам в обмен на амнистию", - говорится в сообщении.

Напомним, в Херсонской области российские оккупанты в захваченных населенных пунктах решили ввести административно-полицейский режим.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину