RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Нестача складу. Російські окупанти залучають у свої війська ув'язнених

Автор: Артур Родивилов

Російські війська почали відчувати гостру нестачу особового складу. Окупанти залучають до своїх лав ув'язнених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

До складу збройних сил РФ готові брати всіх, навіть тих, хто не має досвіду військової служби.

"Відчуваючи гостру потребу в поповненні підрозділів ЗС РФ та інших незаконно створених терористичних збройних угруповань, у виправних колоніях Ростовської області продовжують роботу серед ув'язнених з пропозицією приєднатися до окупаційних військ в обмін на амністію", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Херсонщині російські окупанти у захоплених населених пунктах вирішили запровадити адміністративно-поліцейський режим.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України