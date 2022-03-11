В Херсонской области оккупанты пытаются ввести административно-полицейский режим, - Генштаб ВСУ
В Херсонской области российские оккупанты в захваченных населенных пунктах решили ввести административно-полицейский режим.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
"На территории Херсонской области враг пытается ввести административно-полицейский режим, создает систему комендатур для поддержания "порядка" во временно занятых населенных пунктах", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что на временно захваченных украинских территориях начинает "активно работать агрессивная российская пропаганда".
"Распространяя пророссийские месседжи, оккупанты пытаются договориться с местным населением", - рассказали в Генштабе.
Ранее сообщалось, что в Херсонской области оккупанты расстреляли женщину в авто. По данному факту прокуратура открыта уголовное дело.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.