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Нехватка состава. Российские оккупанты привлекают в свои войска заключенных

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Ростов, Пятница 11 марта 2022 08:01
Нехватка состава. Российские оккупанты привлекают в свои войска заключенных Фото: Российские оккупанты привлекают в свои войска заключенных (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Российские войска начали испытывать острую нехватку личного состава. Оккупанты привлекают в свои ряды заключенных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

В состав вооруженных сил РФ готовы брать всех, даже тех, кто не имеет опыта военной службы.

"Испытывая острую необходимость в пополнении подразделений ВС РФ и других незаконно созданных террористических вооруженных группировок, в исправительных колониях Ростовской области продолжают работу среди заключенных с предложением присоединиться к оккупационным войскам в обмен на амнистию", - говорится в сообщении.

Напомним, в Херсонской области российские оккупанты в захваченных населенных пунктах решили ввести административно-полицейский режим.

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