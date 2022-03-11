Нехватка состава. Российские оккупанты привлекают в свои войска заключенных
Российские войска начали испытывать острую нехватку личного состава. Оккупанты привлекают в свои ряды заключенных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
В состав вооруженных сил РФ готовы брать всех, даже тех, кто не имеет опыта военной службы.
"Испытывая острую необходимость в пополнении подразделений ВС РФ и других незаконно созданных террористических вооруженных группировок, в исправительных колониях Ростовской области продолжают работу среди заключенных с предложением присоединиться к оккупационным войскам в обмен на амнистию", - говорится в сообщении.
Напомним, в Херсонской области российские оккупанты в захваченных населенных пунктах решили ввести административно-полицейский режим.
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