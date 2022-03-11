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Нестача складу. Російські окупанти залучають у свої війська ув'язнених

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Ростов, П'ятниця 11 березня 2022 08:01
Нестача складу. Російські окупанти залучають у свої війська ув'язнених Фото: російські окупанти залучають у свої війська ув'язнених (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російські війська почали відчувати гостру нестачу особового складу. Окупанти залучають до своїх лав ув'язнених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

До складу збройних сил РФ готові брати всіх, навіть тих, хто не має досвіду військової служби.

"Відчуваючи гостру потребу в поповненні підрозділів ЗС РФ та інших незаконно створених терористичних збройних угруповань, у виправних колоніях Ростовської області продовжують роботу серед ув'язнених з пропозицією приєднатися до окупаційних військ в обмін на амністію", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Херсонщині російські окупанти у захоплених населених пунктах вирішили запровадити адміністративно-поліцейський режим.

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