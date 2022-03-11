Нестача складу. Російські окупанти залучають у свої війська ув'язнених
Російські війська почали відчувати гостру нестачу особового складу. Окупанти залучають до своїх лав ув'язнених.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
До складу збройних сил РФ готові брати всіх, навіть тих, хто не має досвіду військової служби.
"Відчуваючи гостру потребу в поповненні підрозділів ЗС РФ та інших незаконно створених терористичних збройних угруповань, у виправних колоніях Ростовської області продовжують роботу серед ув'язнених з пропозицією приєднатися до окупаційних військ в обмін на амністію", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на Херсонщині російські окупанти у захоплених населених пунктах вирішили запровадити адміністративно-поліцейський режим.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.