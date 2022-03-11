Нестача складу. Російські окупанти залучають у свої війська ув'язнених

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ .

До складу збройних сил РФ готові брати всіх, навіть тих, хто не має досвіду військової служби.

"Відчуваючи гостру потребу в поповненні підрозділів ЗС РФ та інших незаконно створених терористичних збройних угруповань, у виправних колоніях Ростовської області продовжують роботу серед ув'язнених з пропозицією приєднатися до окупаційних військ в обмін на амністію", - йдеться в повідомленні.