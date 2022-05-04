ru ua
Ср, 04 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Нехватка ресурсов: Россия начала бить противокорабельными ракеты по наземным целям

Новина українською →
Киев, Среда 04 мая 2022 10:05
Нехватка ресурсов: Россия начала бить противокорабельными ракеты по наземным целям Фото: Россия начала бить противокорабельными ракеты по наземным целям (perild.com)
Автор: Мария Кучерявец

В войне против Украины Россия начала использовать противокорабельные крылатые ракеты "Оникс" для атак по наземным целям. Это может свидетельствовать о нехватке у страны-агрессора других типов высокоточных боеприпасов большой дальности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на старого научного сотрудника Центра военно-морского анализа США Майкла Кофмана в Twittter.

"Я все чаще интерпретирую это как признак того, что у них мало других типов ракет большой дальности. Это дорогая система для использования во второстепенной роли", - заявил Кофман.

При этом, институт изучения войны ISW прокомментировали запуск из комплексов береговой обороны "Бастион" противокорабельных крылатых ракет "Оникс" по объектам военной инфраструктуры Украины в Одесской области, там тоже заявляют о нехватке ресурсов у РФ.

"Использование противокорабельных ракет "Оникс" может указывать на то, что российские силы имеют недостаток других типов высокоточных боеприпасов большой дальности, необходимых для нарушения украинской логистики", - резюмировали в ISW.

Напомним, ракетный удар по Одессе 2 мая российские войска нанесли с территории временно оккупированного Крыма, применив противокорабельную ракету "Оникс", которую выпустили из берегового ракетного комплекса "Бастион". Аналогичное оружие РФ использовала при ударе 30 апреля по Одесскому аэропорту.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Войска РФ Война России против Украины
NEWS
70-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
70-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Агенты без влияния. Что ждет пророссийские партии в Украине после войны
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Агенты без влияния. Что ждет пророссийские партии в Украине после войны