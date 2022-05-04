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Брак ресурсів: Росія почала бити протикорабельними ракети по наземних цілях

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Київ, Середа 04 травня 2022 10:05
Брак ресурсів: Росія почала бити протикорабельними ракети по наземних цілях Фото: Росія почала бити протикорабельними ракети по наземних цілях (perild.com)
Автор: Марія Кучерявець

У війні проти України Росія почала використовувати протикорабельні крилаті ракети "Онікс" для атак по наземних цілях. Це може свідчити про брак у країни-агресора інших типів високоточних боєприпасів великої дальності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на старого наукового співробітника Центру військово-морського аналізу США Майкла Кофмана в Twittter.

"Я все частіше інтерпретую це як ознаку того, що у них мало інших типів ракет великої дальності. Це дорога система для використання у другорядній ролі", - заявив Кофман.

При цьому, інститут вивчення війни ISW прокоментували запуск із комплексів берегової оборони "Бастіон" протикорабельних крилатих ракет "Онікс" по об’єктах військової інфраструктури України в Одеській області, там теж заявляють про брак ресурсів в РФ.

"Використання протикорабельних ракет "Онікс" може вказувати на те, що російські сили мають брак інших типів високоточних боєприпасів великої дальності, необхідних для порушення української логістики", - резюмували в ISW.

Нагадаємо, ракетний удар по Одесі 2 травня російські війська завдали з території тимчасово окупованого Криму, застосувавши протикорабельну ракету "Онікс", яку випустили з берегового ракетного комплексу "Бастіон". Аналогічну зброю РФ використовувала при ударі 30 квітня по Одеському аеропорту.

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