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Нехватка налички в Афганистане началась до захвата Кабула талибами, - СМИ

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Афганистан, Четверг 30 сентября 2021 01:34
Нехватка налички в Афганистане началась до захвата Кабула талибами, - СМИ Фото: нехватка налички в Афганистане началась до захвата Кабула талибами (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Центральный банк Афганистана исчерпал большую часть своих долларовых резервов налички, подготовленной для международных доноров Афганистана, за несколько недель до захвата талибами Кабула. Это усугубило экономический кризис.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По информации издания, об этом говорится в документе, написанном в начале этого месяца высокопоставленными международными экономическими чиновниками для таких организаций, как Всемирный банк и Международный валютный фонд.

В документе чиновники критикуют прежнее руководство центрального банка, которое не справилось с кризисом за несколько месяцев до захвата власти в Афганистане талибами.

"Валютные резервы в хранилищах ЦБ (центрального банка) в Кабуле истощились, ЦБ не может удовлетворить ... запросы наличных средств... Самым большим источником проблемы является бесхозяйственность в центральном банке до захвата власти талибами", - говорится в отчете, просмотренном Reuters.

Согласно отчету, центральный банк продал с аукциона 1,5 миллиарда долларов в период с 1 июня по 15 августа местным валютным дилерам.

"К 15 августа у Центрального банка была непогашенная задолженность перед коммерческими банками в размере 700 миллионов долларов и 50 миллиардами афганцев (569 миллионов долларов)", - говорится в сообщении.

Это, согдасно отчету, и стало основным фактором опустошения его казны.

Масштабы нехватки наличных средств отразились на обычных афганцах, которые стояли в очередях, чтобы снять долларовые сбережения в условиях строгих ограничений. Из-за нехватки налички вырасли цены на основные продукты питания.

Напомним, что лидеры G20 планируют встретиться в октябре, чтоб обсудить ситуацию в Афганистане.

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