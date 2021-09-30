Брак готівки в Афганістані почався до захоплення Кабула талібами, - ЗМІ

Центральний банк Афганістану вичерпав більшу частину своїх доларових резервів готівки, підготовленої для міжнародних донорів Афганістану, за кілька тижнів до захоплення талібами Кабула. Це посилило економічну кризу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За інформацією видання, про це йдеться в документі, написаному на початку цього місяця високопоставленими міжнародними економічними чиновниками для таких організацій, як Світовий банк і Міжнародний валютний фонд.

У документі чиновники критикують колишнє керівництво центрального банку, яке не впоралося з кризою за кілька місяців до захоплення влади в Афганістані талібами.

"Валютні резерви в сховищах ЦБ (центрального банку) в Кабулі виснажилися, ЦБ не може задовольнити ... запити готівкових коштів... Найбільшим джерелом проблеми є безгосподарність в центральному банку до захоплення влади талібами", - йдеться в звіті, переглянутому Reuters.

Згідно зі звітом, центральний банк продав з аукціону 1,5 мільярда доларів в період з 1 червня по 15 серпня місцевим валютним дилерам.

"До 15 серпня у Центрального банку була непогашена заборгованість перед комерційними банками в розмірі 700 мільйонів доларів і 50 мільярдами афганців (569 мільйонів доларів)", - йдеться в повідомленні.

Це, згідно зі звітом, і стало основним фактором спустошення його скарбниці.