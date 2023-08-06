Нехай перевіряють та шукають. Буданов пояснив, навіщо розповідає про своїх агентів у Кремлі

Нагадаємо, раніше Буданов говорив, що російські спецслужби намагаються знайти українських агентів зі родинними зв'язками. Проте така тактика є неефективною.

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