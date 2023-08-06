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Нехай перевіряють та шукають. Буданов пояснив, навіщо розповідає про своїх агентів у Кремлі

Фото: голова ГУР МО Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Інформація про те, що українські агенти працюють в оточенні російського диктатора Володимира Путіна, паралізує роботу ворожої влади.

На цьому наголосив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю телеканалу bTV.

Нагадаємо, раніше Буданов говорив, що російські спецслужби намагаються знайти українських агентів зі родинними зв'язками. Проте така тактика є неефективною.

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КремльГУРКИрило БудановВійна Росії проти України