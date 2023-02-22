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Хитрий план розвідки. У ГУР розповіли, як вдається обходити російські спецслужби

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Київ, Середа 22 лютого 2023 10:28
Хитрий план розвідки. У ГУР розповіли, як вдається обходити російські спецслужби Фото: керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російські спецслужби намагаються знайти українських агентів за родинними зв'язками. Проте така тактика, на думку української розвідки, неефективна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова в інтерв'ю Forbes.

Він підтвердив, що українська розвідка має джерела серед російських олігархів. Проте Буданов зазначив, що росіянам буде складно визначити, хто з приблизно сотні олігархів допомагає Україні.

Він розповів, що 2,5 роки тому розвідка зробила контрольований злив інформації з одного питання, окресливши коло, звідки вона могла вийти.

"Знаєте, яка була реакція росіян? Вони почали ретельно перевіряти усіх, хто під це коло підпадав. Звузили його приблизно до 30 осіб. Після цього вони дійшли до того, що хтось із цих 30 точно має бути. Почали перевіряти всіх поліграфами та шукати родинні звʼязки", - сказав Буданов.

За його словами, усі 30 росіян потрапили під роздачу, оскільки мали родинні зв'язки з українцями. Деяких з цього числа звільнили, інших - ув'язнили.

"Так сталося, що наші країни тісно пов’язані. Якщо вони підуть тією ж логікою, то увесь світ аплодуватиме", - додав розвідник.

Нагадаємо, Кирило Буданов вважає, що вирішальні бої в Україні розпочнуться навесні. На його думку, це стане переломним моментом у війні.

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