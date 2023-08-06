Пусть проверяют и ищут. Буданов пояснил, зачем рассказывает о своих агентах в Кремле

Информация о том, что украинские агенты работают в окружении российского диктатора Владимира Путина, парализует работу вражеской власти.
Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью телеканалу bTV.
Напомним, ранее Буданов говорил, что российские спецслужбы пытаются найти украинских агентов по родственным связям. Однако такая тактика неэффективна.
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