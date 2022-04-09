Нехаммер о войне в Украине: Австрия нейтральна, но не может согласиться с преступлениями

Австрия в военном плане сохраняет нейтралитет в вопросе войны России против Украины. Однако официальная Вена не может согласиться с военными преступлениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление австрийского канцлера Карла Нехаммера на брифинге по итогам встречи с Владимиром Зеленским.

"В военном плане мы нейтральны, но мы никогда не сможем согласиться с тем, что происходят преступления... Это означает, что Австрия полностью поддерживает санкции ЕС, вводит их у себя, и Австрия также поддерживает Украину там, где необходимо больше всего", - заявил он.