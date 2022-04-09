RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Нехаммер про війну в Україні: Австрія нейтральна, але не може погодитися зі злочинами

Фото: канцлер Австрії Карл Нехаммер (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Австрія у військовому плані зберігає нейтралітет у питанні війни Росії проти України. Однак офіційний Відень не може погодитися з військовими злочинами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву австрійського канцлера Карла Нехаммера на брифінгу за підсумками зустрічі з Володимиром Зеленським.

"У військовому плані ми нейтральні, але ми ніколи не зможемо погодитися з тим, що відбуваються злочини... Це означає, що Австрія повністю підтримує санкції ЄС, вводить їх у себе, і Австрія також підтримує Україну там, де необхідно найбільше", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Австрія приєдналася до дипломатичної війни проти Росії та вислала чотирьох співробітників посольства РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
АвстріяВійна Росії проти України