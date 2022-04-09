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Нехаммер о войне в Украине: Австрия нейтральна, но не может согласиться с преступлениями

Новина українською →
Киев, Суббота 09 апреля 2022 14:54
Нехаммер о войне в Украине: Австрия нейтральна, но не может согласиться с преступлениями Фото: канцлер Австрии Карл Нехаммер (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Австрия в военном плане сохраняет нейтралитет в вопросе войны России против Украины. Однако официальная Вена не может согласиться с военными преступлениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление австрийского канцлера Карла Нехаммера на брифинге по итогам встречи с Владимиром Зеленским.

"В военном плане мы нейтральны, но мы никогда не сможем согласиться с тем, что происходят преступления... Это означает, что Австрия полностью поддерживает санкции ЕС, вводит их у себя, и Австрия также поддерживает Украину там, где необходимо больше всего", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Австрия присоединилась к дипломатической войне против России и выслала четверых сотрудников посольства РФ.

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