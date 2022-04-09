Нехаммер про війну в Україні: Австрія нейтральна, але не може погодитися зі злочинами
Австрія у військовому плані зберігає нейтралітет у питанні війни Росії проти України. Однак офіційний Відень не може погодитися з військовими злочинами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву австрійського канцлера Карла Нехаммера на брифінгу за підсумками зустрічі з Володимиром Зеленським.
"У військовому плані ми нейтральні, але ми ніколи не зможемо погодитися з тим, що відбуваються злочини... Це означає, що Австрія повністю підтримує санкції ЄС, вводить їх у себе, і Австрія також підтримує Україну там, де необхідно найбільше", - заявив він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Австрія приєдналася до дипломатичної війни проти Росії та вислала чотирьох співробітників посольства РФ.
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