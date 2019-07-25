Негосударственные пенсионные фонды в Украине убыточны, - USAID

Действующая система негосударственного пенсионного обеспечения в Украине не обеспечивает будущих выплат украинцам. Об этом говорится в исследовании "Негосударственное пенсионное обеспечение в Украине: оценка и рекомендации", подготовленном проектом USAID "Трансформация финансового сектора".

По данным исследования, по состоянию на 31 декабря 2018 года общий накопленный пенсионный капитал в негосударственных пенсионных фондах составлял около 2 745 млн грн или около 100 млн долларов. Средняя сумма накопленных активов участника НПФ составляет 3 210 грн или около 115 долларов.

Система негосударственного пенсионного обеспечения насчитывает 855 300 участников, что составляет лишь 5% рынка труда в Украине.

Более 80% накопленных пенсионных активов размещено в государственных ценных бумагах или на банковских депозитах.

За последние пять лет участники НПФ получили среднегодовой реальный инвестиционный доход (за вычетом затрат на оплату услуг и инфляции) в размере минус 8,1%. Расходы за оказание услуг негосударственным пенсионным фондам достигают более 4% ежегодно.

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По объему активов крупнейшим на пенсионном рынке является корпоративный негосударственный пенсионный фонд Национального банка Украины (НБУ) - в его распоряжении почти половина всех средств 3-го уровня (1 326 млрд грн).

Большинство (54%) участников 3-го уровня сконцентрированы только в двух НПФ: в профессиональном НПФ "Магистраль" Профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины (326 467 человек, или 38% всех участников 3-го уровня, по состоянию на конец 2018 года) и в открытом НПФ "Европа" (133 790 человек, или 16% всех участников). На счету одного участника НПФ "Магистраль" в среднем лишь 118 грн пенсионных накоплений, а НПФ "Европа" - 215 грн

Напомним, основным источником пенсионного дохода для 11,4 млн пенсионеров (из которых 63% составляют женщины) является государственная солидарная пенсионная система, администрирование которого осуществляет Пенсионный фонд Украины (ПФУ). По состоянию на 1 января 2019 средняя пенсия составляла 2 646 грн или 95 долларов (в 2018 году - 42% чистой средней заработной платы, с которой уплачены взносы).

Напомним, по данным проекта USAID "Трансформация финансового сектора", Украина разделила с Польшей последнее место по уровню финансовой грамотности среди стран, где проводился опрос по методике Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).