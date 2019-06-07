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Украина и Польша разделили последнее место по уровню финансовой грамотности

Новости » Экономика    07.06.2019 - 14:37
Украина и Польша разделили последнее место по уровню финансовой грамотности
Фото: кошелек с деньгами (Виталий Носач, РБК-Украина)

Украинцы знают о скидках в магазинах, но путаются в сложных процентах

Украина разделила с Польшей последнее место по уровню финансовой грамотности среди стран, где проводился опрос по методике Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Такие данные получил Проект USAID "Трансформация финансового сектора".

Результаты показывают, что Украина и Польша получили по 11,6 баллов, в то время как в среднем страны получили 13,2 баллов.

Украина и Польша разделили последнее место по уровню финансовой грамотности

Во время опроса уровень финансовой грамотности оценивался по таким критериям, как знания, отношения и повдение.

Данные показывают, что в Украине только 43% взрослого населения правильно ответили на минимум пять из семи вопросов на проверку знаний (что считается минимальным целевым показателем) против показателя 56% во всех странах, участвовавших в опросе ОЭСР в 2016 году.

Украинцы из собственного опыта хорошо знают, что такое инфляция и как рассчитывать скидки в магазинах. Уровень знаний простых процентов ниже, чем в других странах (55% в Украине против среднего показателя 65% для других стран, которые принимали участие в опросе ОЭСР), свидетельствуют результаты.

"Низкий уровень понимания того, что обещание высокого дохода, вероятно, означает высокие риски, делает украинцев уязвимыми для мошеннических схем и спекулятивного инвестирования", - отмечают авторы исследования.

Только 21% опрошенных смогли правильно выбрать из короткого списка предлагаемых вариантов размер гарантированной государством суммы возмещения по банковскому вкладу (200 тыс. грн).

Украина и Польша разделили последнее место по уровню финансовой грамотности

Уровень финансовой грамотности также зависит от возраста респондентов. Самый низкий уровень наблюдается у молодых людей в возрасте 18-24 лет.

Украина и Польша разделили последнее место по уровню финансовой грамотности

Опрос проводился маркетинговой исследовательской компанией InMind 2007 среди лиц в декабре 2018 года по всей Украине, кроме оккупированных Россией территорий. В опросе принимали участие люди в возрасте от 18 до 79 лет. Размер погрешности: 2%.

Напомним, в ноябре 2018 года 43% жителей Украины заявили, что вообще не имеют сбережений.

Напомним, что по данным опроса компании Research & Branding Group, в ноябре 2018 года 43% граждан Украины считали, что наиболее безопасно хранить сбережения в долларах США. По данным исследования, далее с большим отрывом следует евро (15%) и собственно национальная валюта - гривна - (12%). Еще 12% украинцев не доверяют ни одной из валют, а 16% - не определились в этом вопросе.

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