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Негода не відступає: туман у Києві протримається ще добу

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Негода у Києві поки не відступає. Туман у столиці протримається до ранку неділі, 3 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Київської міської державної адміністрації (КМДА) в Telegram.

"3 грудня вночі та вранці у столиці прогнозують туман, вдень - пориви вітру", - йдеться у повідомленні. 

При цьому зазначається, що за прогнозом Укргідрометцентру, 3 грудня вночі та вранці в Києві утримається туман, видимість 200-500 метрів. 

В неділю удень також очікуються пориви вітру, які сягатимуть 15-20 м/с. Синоптики оголосили перший рівень загрози, жовтий. 

Погода в Україні

Сьогодні атмосферний фронт накриє частину України, тому опади очікуються на заході, півночі, а також у Харківській та Полтавській областях.

Крім того, Київ накриє сильний туман. Видимість знизиться до 200-500 метрів.

Також відомо, що через негоду в Україні та знеструмлення низка потягів курсують з затримками.

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Погода в Києві