Негода в Україні: водіїв попередили про можливі обмеження на низці трас

В Україні через негоду, яка очікується 7-9 січня, можуть обмежити рух на низці трас.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України у Facebook .

За інформацією агентства, негода може призвести до ускладнення руху на дорогах. Також їх можуть перекривати або частково обмежувати рух, щоб розчистити сніг.

Обмеження можуть бути введені на наступних трасах:

М-05 Київ-Одеса;

М-30 Стрий-Умань-Дніпро-Ізварине;

М-13 Кропивницький-Платонове;

М-22 Полтава-Олександрія;

Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь, Н-11 Дніпро-Миколаїв;

Н-24 Благовіщенське-Миколаїв;

Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка та на інших основних маршрутах з огляду на ситуацію.

Водіїв у дні негоди просять не планувати поїздки, якщо вони не є терміновими. Також у разі виїзду на дороги їм радять брати ланцюги протиковзання на колеса та додаткове паливо.

Водіїв вантажівок просять у дні негоди користуватись спеціальними майданчиками, які є вздовж державних доріг.

Стан проїзду автомобільними дорогами державного значення можна дізнатися за гарячою лінією: +38 067 400 60 80.

Негода в Україні

Нагадаємо, погода в Україні цими вихідними почне різко погіршуватися. На цьому тлі є загроза російським атакам.

З деталями підготовки місцевої влади до такої негоди можете ознайомитисьу матеріалі РБК-Україна.