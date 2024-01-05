Негода в Україні: водіїв попередили про можливі обмеження на низці трас
В Україні через негоду, яка очікується 7-9 січня, можуть обмежити рух на низці трас.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України у Facebook.
За інформацією агентства, негода може призвести до ускладнення руху на дорогах. Також їх можуть перекривати або частково обмежувати рух, щоб розчистити сніг.
Обмеження можуть бути введені на наступних трасах:
- М-05 Київ-Одеса;
- М-30 Стрий-Умань-Дніпро-Ізварине;
- М-13 Кропивницький-Платонове;
- М-22 Полтава-Олександрія;
- Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь, Н-11 Дніпро-Миколаїв;
- Н-24 Благовіщенське-Миколаїв;
- Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка та на інших основних маршрутах з огляду на ситуацію.
Водіїв у дні негоди просять не планувати поїздки, якщо вони не є терміновими. Також у разі виїзду на дороги їм радять брати ланцюги протиковзання на колеса та додаткове паливо.
Водіїв вантажівок просять у дні негоди користуватись спеціальними майданчиками, які є вздовж державних доріг.
Стан проїзду автомобільними дорогами державного значення можна дізнатися за гарячою лінією: +38 067 400 60 80.
Негода в Україні
Нагадаємо, погода в Україні цими вихідними почне різко погіршуватися. На цьому тлі є загроза російським атакам.
З деталями підготовки місцевої влади до такої негоди можете ознайомитисьу матеріалі РБК-Україна.
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