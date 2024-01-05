Насуваються морози. В областях екстрені наради через погіршення погоди та загрозу атак

Погода в Україні цими вихідними почне різко погіршуватися. Через значне посилення морозів та імовірну загрозу ракетних атак ворога у Києві та низці областей місцева влада проводить екстрені наради та ділиться важливою інформацією з громадянами.

Як Київ та різні регіони готуються до сильних морозів та можливих обстрілів - зібрало РБК-Україна в матеріалі нижче.

Київ

У Київській міській військовій адміністрації зауважують, що останні масовані ракетні удари РФ ще раз довели, що ворог не відмовився від своєї мети знищувати цивільне населення. Тому є загроза повторних атак.

"Тому існує реальна загроза повторення повітряних ударів, зокрема по об’єктах критичної інфраструктури", - попередили в КМВА.

Водночас, найближчим часом в Києві очікується погіршення погодних умов - різке похолодання до -18 градусів. Реагуючи на ці виклики, в столиці сьогодні була скликана Рада оборони Києва, де були ухвалені такі рішення:

забезпечити роботу усіх "Пунктів незламності" в цілодобовому режимі;

перевірити та за необхідності доукомплектувати "Пунктів незламності" м. Києва необхідними засобами;

перевірити готовність до забезпечення роботи закладів охорони здоров’я на випадок критичної ситуації;

поінформувати киян про роботу і доступ до "Пунктів незламності" на період погіршення погодних умов;

перед морозами перевірити горища, технічні поверхи житлових будинків, усунути недоліки для недопущення замороження систем опалення будинків;

Місцева влада нагадує, що кожен киянин може знайти найближчий"Пунктів незламності" у застосунку "Дія". Там є інтерактивна мапа, у меню можна дізнатися адресу та умови кожного, а також прокласти до нього маршрут. Сервіс працює навіть без доступу в мережу Інтернет - для цього потрібно завчасно завантажити карту вибраного регіону в "Дії".

Крім того, Рада оборони Києва доручила житлово-експлуатаційним підприємствам, управляючим компаніям всіх форм власності, ОСББ та ЖБК підготуватися, щоб запобігти замерзанню системи опалення в разі надзвичайної ситуації, спричиненої ворожими обстрілами.

Для цього оперативний персонал зможе пересуватися містом у комендантську годину за наявності паспорта та службового посвідчення.

Кіровоградська область

Через прогнозоване погіршення погоди прийшло засідання Ради оборони Кіровоградської області та ТЕБ та НС.

"У такому форматі відпрацювали вперше. На зв’язку - всі громади, РВА, Сили оборони, ДСНС, поліції, дорожники, зв’язківці, енергетики, освіта, медицина, ЖКГ, соцслужби", - написав голова ОВА Андрій Райкович.

За його словами, на засіданні була висунута жорстка вимога - чергування аварійних бригад, які обслуговують комунальну теплоенергетику та дороги, запаси пального, посипкового матеріалу, готовність мобільної генерації, зокрема в лікарнях та соцзакладах, цілодобова робота "Пунктів незламності", пунктів обігріву на магістралях, і особливо - укриттів.

Також в ОВА наголосили на важливості доїзду "швидких" на кожен виклик. Окрему увагу приділять пологовим, ургентним, гемодіалізу. Запасу харчів у торговельних мережах, у садочках, лікарнях, спецінтернатах.

Також на засідання доручили тепловиками продумати кожен крок, щоб втримати систему, в разі атаки та не залежно від її складності в умовах морозів.

"Для усіх керівників територій, всіх служб - жодних вихідних і відпусток. Найперше - чітка взаємодія між ОВА, Силами оборони, правоохоронцями, ДСНС, дорожниками і керівниками громад", - додав керівник області.

Полтавська область

У Полтавській області через наближення негоди та загрозу масованих атак закликали бути готовими до будь-яких сценаріїв.

"Маємо бути готовими до будь-яких сценаріїв. У разі тривалих відключень світла чи тепла жителі регіону можуть розраховувати на "Пункти незламності". В них можна зігрітися, зарядити ґаджети, підключитися до інтернету", - заявив голова ОВА Філіп Пронін.

В ОВА нагадують, що на території області працюють 590 пунктів незламності. Вони розгорнуті в усіх громадах.

Адреси пунктів є на порталі Полтавської ОВА. Також знайти найближчий пункт легко на сайті. Допоможе в пошуку й застосунок "Дія". Адреси "Пунктів незламності" доступні й в офіційних чат-ботах у Телеграмі та Вайбері.

Харківська область

Також напередодні відбулася нарада з приводу прийдешніх морозів із керівниками громад у Харківській області. Про таке повідомив начальник Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич.

Під час наради обговорили функціонування "Пунктів незламності" та пунктів обігріву стосовно наповненості всім необхідним. Крім того, буде проведена перевірка запасу палива, наявності генераторів, щоб ці пункти в будь-який момент могли бути відкриті й могли приймати людей.

"У таких умовах, коли ворог гатить по критичній інфраструктурі, коли наші електрики по декілька разів виїжджають на день, щоб відновлювати ті чи інші мережі, розуміємо, що це буде певним випробуванням для нас. На це звернули увагу і до цього ми готуємось. Будемо робити все, щоб люди, якщо буде внаслідок таких ударів відключення, могли б прийти й отримати тепло", - зазначив Канашевич.

Він уточнив, що "Пункти незламності" розташовані у місцях поодаль від лінії фронту, "де є певна безпека". Тож закликав напередодні морозів жителів "гарячих" громад евакуюватися.

"Напередодні таких морозів ми людям ще раз пояснюємо необхідність евакуації… Сподіваємось, що ця критична ситуація, яка потенційно може настати, так само спонукає людей прийняти виважене рішення - хоча б тимчасово виїхати на територію Харківської області, де буде певна безпека", - додав очільник РВА.