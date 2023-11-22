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Негода в Україні: поліцейські дали поради водіям та пішоходам

Україна, Середа 22 листопада 2023 20:09
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Негода в Україні: поліцейські дали поради водіям та пішоходам Фото: поліцейські дали поради водіям та пішоходам на тлі негоди (facebook.com/UA.National.Police)
Автор: Іван Носальський

Українців просять без потреби не виїжджати на дороги через значне погіршення погодних умов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України у Facebook.

Поліцейські попереджають, що на території кількох областей України зараз випав сніг і почалася ожеледиця.

Але якщо поїздку відкласти не можна, українцям варто дотримуватися правил дорожнього руху, в тому числі:

  • Водіям потрібно бути особливо уважними поблизу перехресть і пішохідних переходів і дотримуватися безпечної швидкості та дистанції.
  • Пішоходам потрібно переходити дорогу тільки у встановлених місцях та носити на одязі світлоповертальні елементи, які дозволять водіям заздалегідь побачити вас та знизити швидкість руху.

Також у разі потреби українці можуть звернутися за допомогою поліцейських за номером "102".

Негода в Україні

Нагадаємо, сьогодні, 22 листопада, у низці областей України випав сніг. У зв'язку з цим умови для водіїв різко погіршилися, було зафіксовано низку ДТП.

Станом на 12:00 за день сталося 46 аварій. Кожен сьомий виклик поліції був через ДТП.

При цьому Київська міська державна адміністрація закликала мешканців столиці віддавати переваги громадському транспорту та не паркувати автомобілі вздовж узбіччя доріг та на тротуарах, щоб не заважати спецтехніці.

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