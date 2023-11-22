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Непогода в Украине: полицейские дали советы водителям и пешеходам

Украина, Среда 22 ноября 2023 20:09
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Непогода в Украине: полицейские дали советы водителям и пешеходам Фото: полицейские дали советы водителям и пешеходам на фоне непогоды (facebook.com/UA.National.Police)
Автор: Иван Носальский

Украинцев просят без потребности не выезжать на дороги в связи со значительным ухудшением погодных условий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины в Facebook.

Полицейские предупреждают, что на территории нескольких областей Украины сейчас выпал снег и начался гололед.

Но в случае, если поездку отложить нельзя, украинцам стоит соблюдать правила дорожного движения, в том числе:

  • Водителям нужно быть особенно внимательными вблизи перекрестков и пешеходных переходов и соблюдать безопасную скорость и дистанцию.
  • Пешеходам нужно переходить дорогу только в установленных местах и носить на одежде световозвращающие элементы, которые позволят водителям заранее увидеть вас и снизить скорость движения.

Также в случае необходимости украинцы могут обратиться за помощью полицейских по номеру "102".

Непогода в Украине

Напомним, сегодня, 22 ноября, в ряде областей Украины выпал снег. В связи с этим условия для водителей резко ухудшились, был зафиксирован ряд ДТП.

По состоянию на 12:00 за день произошло 46 аварий. Каждый седьмой вызов полиции был по причине ДТП.

При этом Киевская городская государственная администрация призывала жителей столицы отдавать предпочтения общественному транспорту и не парковать автомобили вдоль обочины дорог и на тротуарах, чтобы не мешать спецтехнике.

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