На Київщині відновлюють світло після обстрілу: де найскладніша ситуація

У Київській області триває відновлення електропостачання, яке порушила негода та нічні ворожі атаки.

"Найскладніша ситуація спостерігається у Бучанському, Обухівському та Фастівському районах, де сніг та ожеледь ускладнюють під’їзд до пошкоджених ліній електропередач", - зазначили енергетики.

Станом на 18:30 без світла залишалося понад 230 тисяч родин:

близько 140 тисяч - через негоду,

близько 90 тисяч - через наслідки обстрілів.

На відновлювальних роботах задіяно майже 200 аварійних бригад, які цілодобово ліквідують пошкодження. Енергетики та комунальні служби працюють разом із рятувальниками ДСНС та місцевими комунальниками, розчищаючи повалені дерева та забезпечуючи доступ до мереж.

Фото: енергетики відновлюють електропостачання на Київщині (t.me/Mykola_Kalashnyk/8518?single)

Критична інфраструктура області працює від резервних джерел енергії, а населенню забезпечено тепло, воду, інтернет і зв’язок.

"Пункти незламності" залишаються відкритими для обігріву, зарядки гаджетів та користування інтернетом.

За останній тиждень Київщина неодноразово потерпала від сильних снігопадів та ожеледиці, що призводило до масових аварій на електромережах.

Паралельно, через нічні обстріли, пошкоджено додаткові ділянки ліній, що ускладнило відновлення електропостачання.

Координація енергетиків, комунальних служб і ДСНС дозволяє швидко відновлювати світло навіть у найскладніших умовах, однак масштабні пошкодження та несприятлива погода залишають багато родин без електрики.