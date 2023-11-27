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Негода стане на паузу. Синоптик дала прогноз на завтра в Україні

Фото: синоптик дала прогноз на завтра в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 28 листопада, негода в Україні стане "на паузу". Водночас, рвучкий вітер та ожеледиця все ще нагадуватимуть про циклон, що накоїв проблем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"У вівторок атмосфера подарує паузу Україні, щоб справитися із наслідками снігового циклону. Тому завтра в більшості областей України опадів не передбачається, на сході навіть можливі сонячні прояснення, лише в західній частині пройде мокрий сніг, можливе налипання мокрого снігу", - розповіла вона.

Синоптик підкреслила, що тільки в західних областях, які уникли серйозного впливу циклону, буде "трохи опадів".

"Вітер ще залишатиметься рвучким, сильним, хоча й дещо стриманішим, із поривами до 15-22 м/с, а на заході - помірний", - додала синоптик.

При цьому температура повітря вночі очікується -4....-10 градусів. Завтра вдень 0...-3 градуси, на півночі до -4....-7 градусів, а на півдні буде тепло, аж +4...+7, в Криму до +10 градусів.

Погода у Києві

У Києві 28 листопада - також пауза в опадах, сніг малоймовірний. Вітер південно-східного напрямку. Слабший за сьогоднішній, проте ще досить сильний, до 15-18 м/с.

"Вночі у столиці морозно, -6...-8 градусів, завтра вдень близько нуля", - додала Діденко.

Погода найближчими днями

  • 29 листопада очікується "наступна серія" негоди. Із південного заходу в Україну знову прийде активний молодий циклон із снігом та дощем, із сильним вітром;
  • 30 листопада циклон піде за межі України;
  • А 1 грудня - знову циклон, проте із відчутним потеплінням.

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