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Непогода станет на паузу. Синоптик дала прогноз на завтра в Украине

Фото: синоптик дала прогноз на завтра в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 28 ноября, ненастье в Украине станет "на паузу". В то же время порывистый ветер и гололедица все еще будут напоминать о циклоне, натворившем проблем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"Во вторник атмосфера подарит паузу Украине, чтобы справиться с последствиями снежного циклона. Поэтому завтра в большинстве областей Украины осадков не предполагается, на востоке даже возможны солнечные прояснения, только в западной части пройдет мокрый снег, возможно налипание мокрого снега", - рассказала она.

Синоптик подчеркнула, что только в западных областях, избежавших серьезного влияния циклона, будет "немного осадков".

"Ветер еще будет оставаться порывистым, сильным, хотя и несколько более сдержанным, с порывами до 15-22 м/с, а на западе - умеренный", - добавила синоптик.

При этом температура воздуха ночью ожидается -4...-10 градусов. Завтра днем 0...-3 градуса, на севере до -4...-7 градусов, а на юге будет тепло, +4...+7, в Крыму до +10 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве 28 ноября - также пауза в осадках, снег маловероятен. Ветер юго-восточного направления. Слабее сегодняшнего, однако еще достаточно сильного, до 15-18 м/с.

"Ночью в столице морозно, -6...-8 градусов, завтра днем около нуля", - добавила Диденко.

Погода в ближайшие дни

  • 29 ноября ожидается "следующая серия" непогоды. С юго-запада в Украину снова придет активный молодой циклон со снегом и дождем, с сильным ветром;
  • 30 ноября циклон уйдет за пределы Украины;
  • А 1 декабря - снова циклон, однако с ощутимым потеплением.

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