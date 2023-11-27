Непогода станет на паузу. Синоптик дала прогноз на завтра в Украине

"Во вторник атмосфера подарит паузу Украине, чтобы справиться с последствиями снежного циклона. Поэтому завтра в большинстве областей Украины осадков не предполагается, на востоке даже возможны солнечные прояснения, только в западной части пройдет мокрый снег, возможно налипание мокрого снега", - рассказала она.

Синоптик подчеркнула, что только в западных областях, избежавших серьезного влияния циклона, будет "немного осадков".

"Ветер еще будет оставаться порывистым, сильным, хотя и несколько более сдержанным, с порывами до 15-22 м/с, а на западе - умеренный", - добавила синоптик.

При этом температура воздуха ночью ожидается -4...-10 градусов. Завтра днем 0...-3 градуса, на севере до -4...-7 градусов, а на юге будет тепло, +4...+7, в Крыму до +10 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве 28 ноября - также пауза в осадках, снег маловероятен. Ветер юго-восточного направления. Слабее сегодняшнего, однако еще достаточно сильного, до 15-18 м/с.

"Ночью в столице морозно, -6...-8 градусов, завтра днем около нуля", - добавила Диденко.

Погода в ближайшие дни