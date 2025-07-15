ua en ru
Вт, 15 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Негода на Полтавщині: без світла залишилися майже 900 абонентів

Вівторок 15 липня 2025 16:00
UA EN RU
Негода на Полтавщині: без світла залишилися майже 900 абонентів Фото: Відключення світла у Полтавській області (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Через сильну негоду на Полтавщині без світла залишилися населені пункти. Аварійне відключення торкнулося майже 900 абонентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram.глави Полтавської ОВА Володимира Когута.

У Полтавській області негода залишила без світла сотні домогосподарств.

Як повідомив голова ОВА, через погіршення погодних умов сталося аварійне відключення електропостачання в трьох населених пунктах Лохвицької громади.

За словами Когута, наразі без електроенергії залишаються 2 юридичних та 837 побутових споживачів.

"Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків негоди та відновленням електропостачання", - зазначив очільник області.

Негода в Україні

Нагадаємо, що раніше лісова пожежа, яка спалахнула у Полтавські області 9 липня, залишила без світла понад 150 побутових та 5 юридичних споживачів.

Крім того, 11 лпиня негода та сильні пориви вітру призвели до масштабних відключень світла у низці громад Полтавської області.

Це вже не перша хвиля негоди, яка спричиняє серйозні наслідки в Україні. Напередодні, 10 липня, потужні зливи накрили західні регіони. Найбільше постраждала Львівська область: через сильні опади вийшли з берегів річки Щирка та Зубра, спричинивши масштабні підтоплення.

У Львові затопило щонайменше дев’ять вулиць, десятки будинків та дахів. На окремих ділянках дороги перетворилися на водні потоки, що ускладнило або повністю заблокувало рух транспорту. Місцева влада й надалі фіксує наслідки негоди та проводить аварійно-рятувальні роботи.

Більше деталей про ситуацію, а також фото та відео з місця, можна побачити в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Полтавська область
Новини
Ультиматум Трампа. Чи піде Путін на поступки після нових погроз США
Ультиматум Трампа. Чи піде Путін на поступки після нових погроз США
Аналітика
Випробувано в бою. Чому Україні варто відкрити експорт зброї
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Випробувано в бою. Чому Україні варто відкрити експорт зброї