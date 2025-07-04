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Негода почнеться вночі: де запровадили підвищений рівень небезпечності

П'ятниця 04 липня 2025 15:10
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Негода почнеться вночі: де запровадили підвищений рівень небезпечності Фото: у Києві та інших областях оголосили жовтий рівень небезпечности (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

З ночі, 5 липня, у низці областей України очікується погіршення погоди. У зв'язку з цим синоптики запровадили підвищений рівень небезпечності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Так, вночі негода охопить північні, Харківську та більшість центральних областей. А вдень грози, поривчастий вітер, місцями град прогнозуються вже на південному сході та сході країни. Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

Через ці погодні умови оголошено I рівень небезпеки - жовтий.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - йдеться у повідомленні.

Негода почнеться вночі: де запровадили підвищений рівень небезпечності

Фото: Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні (facebook.com/Ukr)

5 липня температура повітря в Україні коливатиметься в межах +13+18°, у західних областях буде дещо прохолодніше - від +9 до +14°. Удень стовпчики термометрів піднімуться до +23+28°, а на півдні країни очікується спекотна погода: вночі +16+21°, вдень +28+33°.

Погода у Києві

5 липня, в столиці та Київській області прогнозується мінлива хмарність. Уночі можливі короткочасні дощі з грозами, подекуди - шквали до 15-20 м/с. Вдень - без опадів.

Вітер - північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря в області вночі коливатиметься від +13 до +18°, удень - від +23 до +28°. У самому Києві вночі очікується +16+18°, вдень - +24+26°.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди в Україні на другий і найспекотніший місяць літа.

Також в Українському гідрометеорологічному центрі підбили підсумки погодних умов впродовж третьої декади червня 2025 року у різних регіонах країни та пояснили, як вони вплинули на ріст і розвиток культур на городах і полях. Детальніше про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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