Негода почнеться вночі: де запровадили підвищений рівень небезпечності
З ночі, 5 липня, у низці областей України очікується погіршення погоди. У зв'язку з цим синоптики запровадили підвищений рівень небезпечності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
Так, вночі негода охопить північні, Харківську та більшість центральних областей. А вдень грози, поривчастий вітер, місцями град прогнозуються вже на південному сході та сході країни. Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.
Через ці погодні умови оголошено I рівень небезпеки - жовтий.
"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - йдеться у повідомленні.
Фото: Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні (facebook.com/Ukr)
5 липня температура повітря в Україні коливатиметься в межах +13+18°, у західних областях буде дещо прохолодніше - від +9 до +14°. Удень стовпчики термометрів піднімуться до +23+28°, а на півдні країни очікується спекотна погода: вночі +16+21°, вдень +28+33°.
Погода у Києві
5 липня, в столиці та Київській області прогнозується мінлива хмарність. Уночі можливі короткочасні дощі з грозами, подекуди - шквали до 15-20 м/с. Вдень - без опадів.
Вітер - північно-західний, 7-12 м/с.
Температура повітря в області вночі коливатиметься від +13 до +18°, удень - від +23 до +28°. У самому Києві вночі очікується +16+18°, вдень - +24+26°.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди в Україні на другий і найспекотніший місяць літа.
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