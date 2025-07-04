Непогода начнется ночью: где ввели повышенный уровень опасности

С ночи, 5 июля, в ряде областей Украины ожидается ухудшение погоды. В связи с этим синоптики ввели повышенный уровень опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Погода в Украине

Так, ночью непогода охватит северные, Харьковскую и большинство центральных областей. А днем грозы, порывистый ветер, местами град прогнозируются уже на юго-востоке и востоке страны. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Из-за этих погодных условий объявлен I уровень опасности - желтый.

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - говорится в сообщении.

Фото: Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине (facebook.com/Ukr)

5 июля температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах +13+18°, в западных областях будет несколько прохладнее - от +9 до +14°. Днем столбики термометров поднимутся до +23+28°, а на юге страны ожидается жаркая погода: ночью +16+21°, днем +28+33°.

Погода в Киеве

5 июля, в столице и Киевской области прогнозируется переменная облачность. Ночью возможны кратковременные дожди с грозами, местами - шквалы до 15-20 м/с. Днем - без осадков.

Ветер - северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха в области ночью будет колебаться от +13 до +18°, днем - от +23 до +28°. В самом Киеве ночью ожидается +16+18°, днем - +24+26°.