Негода насувається: які області України сьогодні накриють дощі з грозами

Погода в Україні у понеділок, 19 травня, буде вологою - з дощами та грозами у деяких областях. А в Карпатах очікується мокрий сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Початок тижня в Україні буде з помірними дощами. Опади накриють всі регіони України. У південних, центральних, східних, Чернігівській та Сумській областях вдень можливі грози.

Вітер південно-західний та західний зі швидкістю 7-12 м/с. Вдень у південно-східній очікуються пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря вдень переважно буде +12 +17 градусів, на півдні та сході - до +15 +20 градусів. На Закарпатті та Прикарпатті найхолодніше - від +8 до +13 градусів.

У Карпатах сьогодні помірний, місцями значний мокрий сніг та дощ. Температура вночі та вдень від 0 до +5 градусів.

Погода в Києві

У столиці України сьогодні хмарно з проясненнями. Вдень у Києві помірний дощ, вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Стовпчики термометрів у Києві покажуть близько +15 градусів.