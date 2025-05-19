Негода насувається: які області України сьогодні накриють дощі з грозами
Погода в Україні у понеділок, 19 травня, буде вологою - з дощами та грозами у деяких областях. А в Карпатах очікується мокрий сніг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
Початок тижня в Україні буде з помірними дощами. Опади накриють всі регіони України. У південних, центральних, східних, Чернігівській та Сумській областях вдень можливі грози.
Вітер південно-західний та західний зі швидкістю 7-12 м/с. Вдень у південно-східній очікуються пориви вітру до 15-20 м/с.
Температура повітря вдень переважно буде +12 +17 градусів, на півдні та сході - до +15 +20 градусів. На Закарпатті та Прикарпатті найхолодніше - від +8 до +13 градусів.
У Карпатах сьогодні помірний, місцями значний мокрий сніг та дощ. Температура вночі та вдень від 0 до +5 градусів.
Погода в Києві
У столиці України сьогодні хмарно з проясненнями. Вдень у Києві помірний дощ, вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Стовпчики термометрів у Києві покажуть близько +15 градусів.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Карпати посеред травня записав сніг.
Також у травні погода у Львові побила історичні рекорди. Так, 12 травня у Льові була рекордно низько температура -0,2 градуса, такого не було з 1978 року.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.