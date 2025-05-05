Негода наробила лиха у Чернівецькій області: де зникло світло

Внаслідок негоди у Чернівецькій області дехто з мешканців залишились без світла. Проте вже зараз аварійні та вахтові бригади обленерго усунули частину пошкоджень у високовольтних мережах.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Чернівціобленерго" у Facebook.
"Дорогі краяни, поки ви снили, сподіваємося - гарні сни, ми інтенсивно працювали звечора та усю ніч", - розповіли в АТ "Чернівціобленерго".
Уточнюється, що "рвучкий вітер та барабан дощу у вікнах буковинців приніс багато турбот".
"Ми ліквідовували аварійні ситуації в мережах 10/0,4 кВ через падіння гілок та дерев на обладнання, обриви проводів й технологічні порушення в роботі устаткування", - пояснили в акціонерному товаристві.
Зазначається, що аварійні та вахтові бригади обленерго вже усунули 11 пошкоджень у високовольтних мережах та заживили споживачів у 17 населених пунктах:
"Станом на 8:30 понеділка ще працюємо над відновленням обірваної лінії 0,4 кВ що живить частину мешканців села Ожево і маємо трохи роботи у Чернівцях, де 207 абонентів мікрорайону Садгора з п'ятої ранку аварійно знеструмлені", - додали в обленерго.
Українців закликали бути дуже обачними під час такої погоди:
"Адже при надмірній вологості повітря ризик потрапити під напругу різко збільшується. Це надзвичайно небезпечно", - пояснили в "Чернівціобленерго".
Крім того, громадянам повідомили: "при таких погодних умовах ще будуть аварійні вимкнення".
"Тож ми зробимо все, щоб якнайшвидше повернути вам світло", - додали в установі.
Насамкінець місцевим мешканцям залишили номери телефонів кол-центру:
"Але пам'ятайте, якщо ви не додзвонилися відразу, це не означає, що ми не знаємо про аварійну ситуацію. Тож не хвилюйтеся, ми все-одно працюємо", - підсумували у прес-службі "Чернівціобленерго".
Згідно з прогнозом Чернівецького обласного центру з гідрометеорології, впродовж понеділка, 5 травня, погода у регіоні буде хмарною з проясненнями.
Вдень ймовірний короткочасний дощ. Місцями - грози.
Температура повітря вдень:
Видимість на автошляхах в опадах - 1-2 км.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому зараз зниження температури повітря до нуля градусів за Цельсієм та нижче вважається потенційно небезпечним погодним явищем - заморозком.
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