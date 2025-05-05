Негода наробила лиха у Чернівецькій області: де зникло світло

Де саме в області вітер і дощі наробили лиха

"Дорогі краяни, поки ви снили, сподіваємося - гарні сни, ми інтенсивно працювали звечора та усю ніч", - розповіли в АТ "Чернівціобленерго".

Уточнюється, що "рвучкий вітер та барабан дощу у вікнах буковинців приніс багато турбот".

"Ми ліквідовували аварійні ситуації в мережах 10/0,4 кВ через падіння гілок та дерев на обладнання, обриви проводів й технологічні порушення в роботі устаткування", - пояснили в акціонерному товаристві.

Зазначається, що аварійні та вахтові бригади обленерго вже усунули 11 пошкоджень у високовольтних мережах та заживили споживачів у 17 населених пунктах:

по Вижницькій дільниці;

по Кіцманській дільниці;

по Глибоцькій дільниці;

по Путильській дільниці;

у місті Чернівці.

"Станом на 8:30 понеділка ще працюємо над відновленням обірваної лінії 0,4 кВ що живить частину мешканців села Ожево і маємо трохи роботи у Чернівцях, де 207 абонентів мікрорайону Садгора з п'ятої ранку аварійно знеструмлені", - додали в обленерго.

Як уберегти здоров'я та життя під час негоди

Українців закликали бути дуже обачними під час такої погоди:

не наближатися до електричного устаткування;

у жодному разі не торкатися його елементів.

"Адже при надмірній вологості повітря ризик потрапити під напругу різко збільшується. Це надзвичайно небезпечно", - пояснили в "Чернівціобленерго".

Чи можуть бути нові відключення та куди дзвонити

Крім того, громадянам повідомили: "при таких погодних умовах ще будуть аварійні вимкнення".

"Тож ми зробимо все, щоб якнайшвидше повернути вам світло", - додали в установі.

Насамкінець місцевим мешканцям залишили номери телефонів кол-центру:

(0372) 584-980;

(067) 230-9900;

(099) 230-9900.

"Але пам'ятайте, якщо ви не додзвонилися відразу, це не означає, що ми не знаємо про аварійну ситуацію. Тож не хвилюйтеся, ми все-одно працюємо", - підсумували у прес-службі "Чернівціобленерго".

Публікація обленерго (скриншот: facebook.com/oblenergocv)

Якої погоди чекати у Чернівецькій області сьогодні

Згідно з прогнозом Чернівецького обласного центру з гідрометеорології, впродовж понеділка, 5 травня, погода у регіоні буде хмарною з проясненнями.

Вдень ймовірний короткочасний дощ. Місцями - грози.

Температура повітря вдень:

по області - 11-16 градусів вище нуля;

у місті Чернівці - 14-16 градусів тепла.

Видимість на автошляхах в опадах - 1-2 км.

Прогноз погоди по Чернівецькій області (скриншот: facebook.com/ChernivtsiHMC)