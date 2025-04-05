Негода наближається. Київ та область накриє гроза

Погода в Києві та області у суботу, 5 квітня, різко погіршиться. Синоптики попереджають про грозу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА та Укргідрометцентр.
"Попередження про небезпечні метеорологічні явища по місту Київ та Київській області. У найближчу годину з утриманням до кінця дня 5 квітня гроза", - йдеться у повідомленні.
Синоптики встановили перший (жовтий) рівень загрози.
Киян закликають під час шквального вітру триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними транспорт.
Якщо впало дерево чи зламалися гілки, потрібно звернутися до аварійно-диспетчерської служби "Київзеленбуду": 0442724018. При підтопленні проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської "Київавтодор": 0442847419.
Також коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, можна звернутися до рятувальників: 101 або 0444303713 (телефон КАРС).
При травмуванні людей негайно телефонуйте 103. При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків звертайтеся за номером 0503873542.
За даними синоптиків, 6 та 7 квітня в Україні погіршиться погода. В Укргідрометцентрі зазначили, що до країни прийде холодне повітря арктичного походження з північних напрямків. Це призведе до похолодання.
У ДСНС попереджали, що на заході, а також у Вінницькій, Житомирській, Київській та Чернігівській областях очікуються мокрий сніг, ожеледиця на дорогах, пориви вітру до 15-20 м/с. Також українців попередили про нічні заморозки.
Вже 8-10 квітня холодна погода з нічними заморозками пошириться на більшість території України.
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