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Негода наближається. Київ та область накриє гроза

Фото: Київ та область накриє гроза 5 квітня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Києві та області у суботу, 5 квітня, різко погіршиться. Синоптики попереджають про грозу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА та Укргідрометцентр.

"Попередження про небезпечні метеорологічні явища по місту Київ та Київській області. У найближчу годину з утриманням до кінця дня 5 квітня гроза", - йдеться у повідомленні.

Синоптики встановили перший (жовтий) рівень загрози.

Як уникнути загрози

Киян закликають під час шквального вітру триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними транспорт.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки, потрібно звернутися  до аварійно-диспетчерської служби "Київзеленбуду": 0442724018. При підтопленні проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської "Київавтодор": 0442847419.

Також коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, можна звернутися до рятувальників: 101 або 0444303713 (телефон КАРС).

При травмуванні людей негайно телефонуйте 103. При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків звертайтеся за номером 0503873542.

Погода в Україні

За даними синоптиків, 6 та 7 квітня в Україні погіршиться погода. В Укргідрометцентрі зазначили, що до країни прийде холодне повітря арктичного походження з північних напрямків. Це призведе до похолодання.

У ДСНС попереджали, що на заході, а також у Вінницькій, Житомирській, Київській та Чернігівській областях очікуються мокрий сніг, ожеледиця на дорогах, пориви вітру до 15-20 м/с. Також українців попередили про нічні заморозки.

Вже 8-10 квітня холодна погода з нічними заморозками пошириться на більшість території України.

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