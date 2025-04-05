Негода наближається. Київ та область накриє гроза

"Попередження про небезпечні метеорологічні явища по місту Київ та Київській області. У найближчу годину з утриманням до кінця дня 5 квітня гроза", - йдеться у повідомленні.

Синоптики встановили перший (жовтий) рівень загрози.

Як уникнути загрози

Киян закликають під час шквального вітру триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними транспорт.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки, потрібно звернутися до аварійно-диспетчерської служби "Київзеленбуду": 0442724018. При підтопленні проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської "Київавтодор": 0442847419.

Також коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, можна звернутися до рятувальників: 101 або 0444303713 (телефон КАРС).

При травмуванні людей негайно телефонуйте 103. При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків звертайтеся за номером 0503873542.