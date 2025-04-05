Непогода надвигается. Киев и область накроет гроза

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по городу Киев и Киевской области. В ближайший час с удержанием до конца дня 5 апреля гроза", - говорится в сообщении.

Синоптики установили первый (желтый) уровень угрозы.

Как избежать угрозы

Киевлян призывают во время шквального ветра держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев и не парковать рядом с ними транспорт.

Если упало дерево или сломались ветки, нужно обратиться в аварийно-диспетчерскую службу "Киевзеленстроя": 0442724018. При подтоплении проезжей части или тротуаров необходимо обращаться в диспетчерскую "Киевавтодор": 0442847419.

Также когда падение деревьев или веток угрожает жизни, можно обратиться к спасателям: 101 или 0444303713 (телефон КАРС).

При травмировании людей немедленно звоните 103. При неисправности светофорных объектов или дорожных знаков обращайтесь по телефону 0503873542.