Негода на Львівщині знеструмила майже 200 міст та сіл: куди повідомляти про аварію

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький розповів, що через несприятливі погодні умови, у Львівській області знеструмлені 192 населені пункти. З них:

55 - повністю,

137 - частково.

Як зазначив очільник області, для відновлення електропостачання працюють 64 бригади фахівців Львівобленерго. Загалом задіяли 275 працівників та 96 одиниць техніки.

"Нагадуємо, якщо Ви побачили пошкодження електромереж, не наближайтесь до місця обриву проводу лінії електропередачі на відстань менше восьми метрів", - наголосив він.

Куди звертатись за допомогою

Якщо Ви побачили пошкоджені електромережі варто повідомити про ситуацію за номерами:

0-800-30-15-68,

067-333-15-68,

050-460-15-68,

093-170-15-68,

(032) 290-75-68.

Також, про проблеми можна повідомити у чат-ботах "Львівобленерго"у Вайбері або Telegram.

Якщо ж через негоду впали дерева або гілки, травмувались люди, слід повідомляти екстрені служби за телефонами: 101, 112 або 103.