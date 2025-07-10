Непогода во Львовской области обесточила почти 200 городов и сел: куда сообщать об аварии

Начальник Львовской ОВА Максим Козицкий рассказал, что из-за неблагоприятных погодных условий, во Львовской области обесточены 192 населенных пункта. Из них:

55 - полностью,

137 - частично.

Как отметил глава области, для восстановления электроснабжения работают 64 бригады специалистов Львовоблэнерго. Всего задействовали 275 работников и 96 единиц техники.

"Напоминаем, если Вы увидели повреждения электросетей, не приближайтесь к месту обрыва провода линии электропередачи на расстояние менее восьми метров", - подчеркнул он.

Куда обращаться за помощью

Если Вы увидели поврежденные электросети стоит сообщить о ситуации по номерам:

0-800-30-15-68,

067-333-15-68,

050-460-15-68,

093-170-15-68,

(032) 290-75-68.

Также, о проблемах можно сообщить в чат-ботах "Львовоблэнерго" в Вайбере или Telegram.

Если же из-за непогоды упали деревья или ветки, травмировались люди, следует сообщать экстренные службы по телефонам: 101, 112 или 103.