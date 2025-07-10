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Непогода во Львовской области обесточила почти 200 городов и сел: куда сообщать об аварии

Фото: непогода на Львовщине обесточила более сотни городов и сел (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Более 190 населенных пунктов во Львовской области остались без света из-за мощной непогоды, накрывшей регион. К восстановлению электроснабжения привлечены десятки ремонтных бригад.

Начальник Львовской ОВА Максим Козицкий рассказал, что из-за неблагоприятных погодных условий, во Львовской области обесточены 192 населенных пункта. Из них:

  • 55 - полностью,
  • 137 - частично.

Как отметил глава области, для восстановления электроснабжения работают 64 бригады специалистов Львовоблэнерго. Всего задействовали 275 работников и 96 единиц техники.

"Напоминаем, если Вы увидели повреждения электросетей, не приближайтесь к месту обрыва провода линии электропередачи на расстояние менее восьми метров", - подчеркнул он.

Куда обращаться за помощью

Если Вы увидели поврежденные электросети стоит сообщить о ситуации по номерам:

  • 0-800-30-15-68,
  • 067-333-15-68,
  • 050-460-15-68,
  • 093-170-15-68,
  • (032) 290-75-68.

Также, о проблемах можно сообщить в чат-ботах "Львовоблэнерго" в Вайбере или Telegram.

Если же из-за непогоды упали деревья или ветки, травмировались люди, следует сообщать экстренные службы по телефонам: 101, 112 или 103.

Непогода во Львове 10 июля

Заметим, что сегодня, 10 июля, Львов и окрестности накрыла непогода. Из-за мощного ливня часть улиц города подтоплена, а на некоторых участках движение транспорта затруднено или полностью заблокировано.

Больше деталей о ситуации, а также фото и видео с места, можно увидеть в материале РБК-Украина.

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ЛьвовЭлектроэнергияОтключения света