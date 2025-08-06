Негода у Києві: в центрі столиці випала півмісячна норма опадів

Негода у Києві 6 серпня

Раніше стало відомо, що у Києві сьогодні вдень, 6 серпня, розпочалась сильна злива. У різних районах міста фіксували сильний дощ та пориви вітру. Подекуди негода повалила дерева, що призвело до ускладнень на дорогах. Також у ряді районів столиці відмічені перебої електропостачання.

Патрульна поліція Києві зауважила, що у зв'язку зі значними опадами, рух транспорту ускладнений:

на перехресті бульвару Лесі Українки та вулиці Генерала Алмазова;

на вулиці Казимира Малевича;

на бульварі Миколи Міхновського;

на вулиці Михайла Бойчука.

Додамо, раніше РБК-Україна дізналося у синоптика Українського гідрометеорологічного центру Наталії Птухи, якою буде погода в серпні.