Негатив от налогового законопроекта почувствует каждый, не только малый на средний бизнес, - Рудык

"Мы абсолютно не поддерживаем этот законопроект, его нужно максимально доработать или вообще снять с повестки дня. Члены фракции "Голос" подают большое количество поправок, которые касаются варварского администрирования налогов, взаимодействия налоговой и бизнеса, 20% НДС для тех, кто покупает новую квартиру и дополнительных налогов, которыми облагают малых и средних фермеров. Все, что было сделано, чтобы привезти инвестиции в Украину, чтобы стимулировать малый и средний бизнес выходить из тени, платили налоги, работали вместе в белом поле - сейчас сводится на нет. Мы жестко отрицаем необходимость принятия этого законопроекта и будем всеми своими силами, при поддержке огромного количества малых и средних предпринимателей бороться, чтобы закон не был принят", - подчеркнула лидер партии.

Также Кира Рудык отметила, что наполнение бюджета путем №5600, на которые рассчитывают, будет краткосрочным и неэффективным. Наоборот, вред от налогового давления малого и среднего бизнеса будет катастрофическим.

"Власть это делает, чтобы собрать больше налогов. Но бюджет наполнится очень краткосрочно, а потом у нас снова будут дыры. Почему? Бюджет наполняют налогоплательщики, тот самый малый и средний бизнес, который сейчас еле после карантина и локдауна вышел из тени. Основная наша задача как парламентариев - сделать две вещи с экономикой: первое - чтобы у нас было спокойно и безопасно вести бизнес, платить налоги, развивать свое дело, второе - чтобы к нам приходили иностранные инвестиции. Этого не произойдет, если у нас будут дополнительные налоги и бизнес уйдет в тень. Это шаг в обратную сторону", - говорит нардеп.

По ее словам, фракция "Голос" единственная голосовала против №5600, потому что постоянно держит контакт с различными бизнес-ассоциациями и осознает последствия необоснованного налогового давления со стороны государства.

"№5600 не направлен на то, чтобы увеличить налоги для олигархов или установить равные правила для всех. Он направлен на то, чтобы обложить тех, кто уже платит налоги еще большими налогами и ухудшить их администрирования. В №5600 предоставляются огромные полномочия налоговой, которые ничем не мотивированы. Результат принятия почувствует каждый украинец, не только малый и средний бизнес: начиная с налога на продукцию, произведенную фермерами, заканчивая налогами, которыми обложат покупку квартир и содержания паев", - резюмирует Рудык.