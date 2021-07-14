Негатив від податкового законопроекту відчує кожен, не лише малий на середній бізнес, - Рудик

"Ми абсолютно не підтримуємо цей законопроект, його потрібно максимально доопрацювати або взагалі зняти з порядку денного. Члени фракції "Голос" подають велику кількість поправок, яка стосується варварського адміністрування податків, взаємодії податкової та бізнесу, 20% ПДВ для тих, хто купує нову квартиру і додаткових податків, якими обкладають малих та середніх фермерів. Все, що було зроблено, щоб привезти інвестиції в Україну, щоб стимулювати малий і середній бізнес виходити з тіні, платили податки, працювали разом в білому полі - зараз зводиться нанівець. Ми жорстко заперечуємо необхідність прийняття цього законопроекту і будемо всіма своїми силами, за підтримки величезної кількості малих і середніх підприємців боротися, щоб закон не був прийнятий", - наголосила лідер партії.

Також Кіра Рудик наголосила, що наповнення бюджету шляхом №5600, на які розраховують, буде короткостроковим і неефективним. Навпаки, шкода від податкового тиску малого і середнього бізнесу буде катастрофічною.

"Влада це робить, щоб зібрати більше податків. Але бюджет наповниться дуже короткостроково, а потім у нас знову будуть дірки. Чому? Бюджет наповнюють платники податків, той самий малий і середній бізнес, який зараз ледве після карантину і локдауну вийшов з тіні. Основна наша задача як парламентарів - зробити дві речі з економікою: перше - щоб в нас було спокійно і безпечно вести бізнес, сплачувати податки, розвивати свою справу, друге - щоб до нас приходили іноземні інвестиції. Цього не відбудеться, якщо в нас будуть додаткові податки й бізнес піде в тінь. Це крок у зворотню сторону", - говорить нардеп.

За її словами, фракція "Голос" єдина голосувала проти №5600, бо постійно тримає контакт з різними бізнес-асоціаціями й усвідомлює наслідки необґрунтованого податкового тиску з боку держави.

"№5600 не направлений на те, щоб збільшити податки для олігархів чи встановити рівні правила для всіх. Він направлений на те, щоб обкласти тих, хто вже платить податки ще більшими податками і погіршити їх адміністрування. В №5600 надаються величезні повноваження податковій, які нічим не мотивовані. Результат ухвалення відчує кожен українець, не тільки малий і середній бізнес: починаючи з податку на продукцію, вироблену фермерами, закінчуючи податками, якими обкладуть купівлю квартир та утримання паїв", - резюмує Рудик.