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Нефтяные терминалы европейских портов подверглись кибератаке

Автор: Дмитрий Кузнецов

Крупные нефтяные терминалы в нескольких портах Европы подверглись кибератаке 28 января. Нападение хакеров привело к задержкам разгрузки танкеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24.

По данным издания масштабной кибератаке подверглись порты Бельгии, Германии и Нидерландов. Взлом начался несколько дней назад и нарушил работу нефтяных терминалов. В результате танкерам приходится дольше ждать, прежде чем их разгрузят, а любые длительные задержки негативно сказываются на ценах на энергоносители.

Правоохранители Бельгии, Германии и Нидерландов начали расследование инцидента. Свою поддержку властям этих стран предложило полицейское агентство Европола.

"На данном этапе расследование продолжается и находится на первоначальной стадии", - заявила изданию пресс-секретарь Европола Клэр Жорж.

Напомним, ранее в США заявили, что Россия может использовать кибератаки для дестабилизации и дальнейшему вторжению в Украину.

Отметим, в середине января произошла самая масштабная за четыре года атака на сайты украинских государственных структур.

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ЕвропаНефтьКибератака