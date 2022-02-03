Нафтові термінали європейських портів зазнали кібератаки

Великі нафтові термінали в декількох портах Європи зазнали кібератаки 28 січня. Напад хакерів призвів до затримок розвантаження танкерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France24 .

За даними видання масштабній кібератаці піддалися порти Бельгії, Німеччини та Нідерландів. Злом почався кілька днів тому і порушив роботу нафтових терміналів. В результаті танкерам доводиться довше чекати, перш ніж їх розвантажать, а будь-які тривалі затримки негативно позначаються на цінах на енергоносії.

Правоохоронці Бельгії, Німеччини та Нідерландів почали розслідування інциденту. Свою підтримку владі цих країн запропонувало поліцейське агентство Європолу.

"На даному етапі розслідування триває і знаходиться на початковій стадії", - заявила виданню прессекретар Європолу Клер Жорж.