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Франция намерена убедить страны ЕС ввести нефтяное эмбарго против России

Новина українською →
Париж, Вторник 19 апреля 2022 11:12
Франция намерена убедить страны ЕС ввести нефтяное эмбарго против России Фото: министр финансов Франции Брюно Ле Мэр (flickr.com)
Автор: Александр Белоус

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что эмбарго на российскую нефть на уровне Европейского Союза находится в разработке. По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон поддерживает этот шаг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Ле Мэра радио "Европа 1".

"Я надеюсь, что в ближайшие недели мы убедим наших европейских партнеров прекратить импорт российской нефти", - сказал Ле Мэр.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что будет продвигать санкции на поставки российского газа. По его словам, Франция от них не зависит.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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